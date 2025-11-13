藝人逸祥與原住民歌手紫布爾正若（娃娃）10月才新婚，日前夫妻一同錄影《11點熱吵店》，在節目上揭露婚前驚人內幕。娃娃控訴逸祥有「最毒的嘴」，曾在她罹患甲狀腺低下、體重從48公斤飆升至110公斤、情緒低落時，脫口嫌她：「有點肥，要不要減肥一下！」

更誇張的是，娃娃爆料交往期間兩人爭吵，逸祥竟在電話中對著開擴音的丈母娘狂罵三字經，且連罵了十多通電話，對長輩毫不留情的言行讓現場來賓瞠目結舌。娃娃委屈表示，逸祥因不滿她碎念路程太遠而扭頭就走，她求助媽媽接送後，好意致電關心，沒想到竟換來一頓狂罵。

陳真則被老公強尼控訴「和妳結婚就像坐牢」。（圖／TVBS提供）

另一對夫妻來賓，陳真則被老公強尼控訴「和妳結婚就像坐牢」。強尼透露，陳真在家中安裝了7支監視器，全方位掌握他的行蹤與隱私。陳真不僅透過監視器發訊息提醒他「菸已經超過三根」，甚至在他點開友人傳來的「愛情謎片」後，晚上還會「幽默」詢問他女主角是否漂亮，行徑形同全面監控。

強尼崩潰表示，最讓他受不了的是吵架時，陳真會調出監視器畫面，剪輯上字幕翻舊帳。強尼為了避開這張監控網，有次吵架索性躲在餐桌下睡覺，引發現場一陣譁然。陳真解釋裝監視器是為了掌握家中毛小孩，但婚姻中的監控與不尊重，已讓這兩組夫妻的關係面臨極大考驗。

