昨日是醫師節，三軍總醫院汀州院區舉辦「三總心國醫情」系列講座，由復健科主治醫師蘇聿圻進行「肩頸痠痛之預防及緩解運動」專題演講，期使官兵和民眾了解肩頸痠痛預防及治療方式，並呼籲民眾保持正確姿勢、適度休息，亦可進行運動緩解症狀，維護個人身體健康。

正確姿勢是最佳預防

蘇聿圻表示，肩頸痠痛源因包含長時間姿勢不良、重複動作過度使用、急性頸椎關節周圍炎、肌筋膜疼痛症候群、頸部椎間盤突出、頸部退化性關節炎、五十肩等。其中，長時間姿勢不良是許多人容易忽視的問題，常使用手機及電腦的「低頭族」，因頭部前傾會讓頸椎承受更大的壓力；而枕頭太高或太低，也會造成肩頸肌肉一邊過度拉長、一邊過度緊繃。

蘇聿圻指出，急性頸椎關節周圍炎又稱為落枕，是頸部周圍軟組織肌肉拉傷，常發生於起床時、運動後、做家事或工作中，因姿勢不良、睡姿不良、壓力緊繃、缺乏保暖而造成，出現頸部轉動困難且疼痛症狀，治療方式為消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑、物理儀器治療（電療、熱敷）及注射治療。

伸展運動助改善症狀

針對五十肩肩頸紓緩運動，蘇聿圻說，可進行鐘擺運動、手指爬牆運動、摸耳運動、拉棒運動或毛巾運動，每天1至2次、每次10至20回，均能有效改善症狀，並盡可能保持正確姿勢、適度休息與運動，以預防肩頸痠痛發生。