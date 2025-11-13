為確保高防護實驗室人員進入實驗室前正確穿戴防護裝備，國防醫學大學預防醫學研究所團隊研發「互動式AI防護衣著裝檢測系統」，以人工智慧演算法及資料庫管控軟體，監控和管理個人防護裝備的穿戴，再給予通行權限，保障工作人員的安全和實驗室生物安全性。

個人防護裝備是進入從事感染性病原檢驗、隔離病房醫療照護、高防護實驗室之基本配備，錯誤的著裝，恐增加人員感染致病原的風險。以往一般程序由一組2人相互檢查著裝是否正確，但可能因人為疏失或著裝不確實，引起實驗室內傳染性病原外洩；透過該系統即時辨識工作人員穿戴項目與正確性，可確保人員在進入實驗室時已確實穿戴防護裝備，有效提高人員作業安全。

為提升辨識效能，該系統採用高清晰度和超廣角設計的攝影儀器，並使用Nvidia平臺結合Yolo物件辨識技術，系統內部同時建立防護裝備資料庫，包含各種防護裝備的圖像和標記特徵，以利進行即時分析和辨識，並記錄每個工作人員進入實驗室的防護裝備情況，生成相應的報告。

國防醫學大學預防醫學研究所助理研究員胡智偉指出，目前該系統用於辨識高防護實驗室3級生物安全等級人員的著裝標準，共有頭帽、內層手套、鞋套、N95口罩、護目鏡、C級防護衣、反穿式隔離衣、外穿手套等8項，需依次穿戴，在穿戴過程中即可進行AI辨識，正確率達95%以上，才可進入實驗室。系統設計構想是以不改變人員原本穿戴流程為原則，無須特別停頓進行辨識，除提升著裝程序效率，亦增進實驗室及人員安全。