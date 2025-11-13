發生於今年7月的新北土城驚悚家暴殺人案，46歲謝姓男子持長刀、鋁棒當街砍死妻子和小姨子，新北地檢署已依殺人罪起訴謝男，死者姊妹家屬申請犯罪被害人補償金，新北地檢署審議後，認定2名死者因謝男故意犯罪行為致死亡，造成2女父母、家屬無法彌補的巨大傷痛，已核發家屬共360萬元。

檢方調查，謝男今年5月17日就曾在住處前徒手毆打妻子頭部，導致妻子左眼角擦傷瘀青、左耳周瘀青、左外耳道擦傷，為此聲請保護令，新北地方法院6月25日裁定謝男不得對妻子實施身體或精神不法侵害行為、不得對妻子有騷擾聯絡行為的暫時保護令。

未料謝男明知妻字已聲請保護令，仍在7月6日下午1時許於妻子住所前砸毀存錢筒，以此方式對妻子實施精神上不法侵害行為、違反保護令。法院7日上午針對妻子聲請的通常保護令再開庭，妻子和小姨子都到庭。

但當天上午11時許，謝男開車停在妻子住所附近後，看到妻子騎車載小姨子經過，便開車尾隨，並在明德路二段前追撞妻子機車使2人倒地後，持廚刀與鋁棒下車，先以廚刀刺向小姨子頸部及右臂至少3刀，此時妻子見狀，拉住謝男，謝男再持廚刀刺向妻子頸部、左上肢與左胸至少7刀，又持鋁棒毆擊太太頭部至少3下，導致姊妹2人因大量出血死亡。

新北檢8月19日依殺人罪、違反家暴防治法等罪起訴謝男，謝男在押，全案正由新北地院國民法官法庭審理中。

死者家屬透過犯保新北分會，向新北地檢署申請犯罪被害人補償金，新北地檢署召開犯罪被害人補償金審議委員會，依《犯罪被害人權益保障法》，決議核發家屬共360萬元遺屬補償金。