虎山指出，雖然第三季為產業傳統淡季，但公司受惠於歐美市場出貨穩定以及持續導入新產品帶動營收成長，前三季營收仍創同期新高；因匯率波動，前三季認列匯兌損失1.13億元，相較去年同期認列0.86億元匯兌收益，導致獲利下滑主要原因，公司已陸續增加美元採購、降低美元部位以減少匯率波動造成的損失。

在毛利率部分，前三季毛利率29.7％，低於去年同期40.6％，主要由於美國開始實施高關稅，導致公司需分攤部分而壓縮毛利率；其次，美國郵務車車機環景系統營收占比增加，因該專案的毛利率較其他產品線低故拉低整體毛利率；另外，第三季有較多的新品進行初期量產導致成本較高。

虎山表示，已採取多項改善措施，包括製程優化與自動化提升。郵務車專案雖為低毛利產品，但屬OE市場車機環景系統指標性專案且具需求具長期穩定性，應可帶動虎山AM自有品牌車機環景系統的市場需求。