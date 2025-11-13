我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷13日率團來台訪問，德魯在桃園機場發表談話表示，兩國的夥伴關係長久密切，並強調在國際社會中支持我國的堅定立場。
德魯一行搭乘長榮航空班機清晨抵台，外交部長林佳龍前往桃機國賓門接機並表達歡迎之意，德魯隨後發表簡短談話指出，中華民國是該國獨立後第一個建交的國家，數十年來，這份夥伴關係已經發展出真誠的信任、尊重和共同的願景。兩國雖然幅員不大，不過當友誼根植於相互理解時，就能帶來非凡的成果。
德魯也說，過去訪台的經驗讓他對於台灣在科技、創新、科學和教育方面的卓越成就感到印象深刻，每一次的接觸都為該國提供了學習、成長和探索新途徑的機會，這些訪問也加強了兩國人民之間的連結。
德魯最後強調，在雙方持續這份長久友誼的同時，該國會堅定不移地支持中華民國，並確保貴國對全球和平、發展和創新所做的寶貴貢獻，能在國際社會中獲得應有的認可和接納。
外交部表示，此行是德魯總理任內第3度來訪，訪台期間將會晤賴清德總統，就雙邊合作及共同關切議題交換意見，此外也將見證該國巴士底市（Basseterre）分別與台北市及台南市締結姊妹市，並參訪我國相關企業及經建文化設施。
#友邦 #聖克里斯多福及尼維斯聯邦 #總理 #德魯
