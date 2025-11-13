知名連鎖麻辣鍋店「滿堂紅」女負責人蔡閔如，涉嫌勾結詐團，提供相關公司帳戶供詐團洗錢數千萬元，遭到法院羈押。據了解，滿堂紅號稱台灣第一家主打吃到飽的等級麻辣火鍋，後來歷經大股東父子經營理念不合拆夥又轉賣，接著又遇到疫情關店潮，讓滿堂紅從天堂掉到谷底，去年蔡女接手後，營運狀況遲遲無法改善，竟化身替詐團洗錢。

影評人改賣火鍋 生意盛極一時

「滿堂紅」是由資深影評人王清華與3個朋友組成，後來改3位股東共同經營，其中王清華持股最多。於2006年成立之初，號稱全台第1家高檔吃到飽火鍋品牌，主打頂級肉品和高檔冰淇淋，全盛時期除了台北之外，在桃園、台中都有分店，雖然每人平均消費要價1千元，但仍掀起一起風潮。

王清華曾擔任過前金馬獎執委會祕書長，育有2個兒子，次子在大陸工作，長子王鄰硯曾在有英國取得金融及管理雙碩士學位，2015年，他辭去工作從大陸返台後，進入「滿堂紅」擔任副總，一路從廚房學起。

高租金進駐貴婦百貨 父子失和

父子倆當時雖因公司經營理念大小爭吵不斷，但仍維持公司獲利，不過王父當時為了進駐信義區貴婦百貨，輕易答應高達每月50萬租金，還貸款1500萬裝潢，兒子不滿父親未考量成本就輕易答應，為此種下心結，後來兒子卻為了經營理念與父親不同，憤而在2020年3月離開滿堂紅。

當時王鄰硯揚言「未來不會再與父親共事」，而身為大股東的父親也在8月釋出所有股份，全面退出滿堂紅經營團隊，並將股份轉賣他人，此後業務一路走下坡。

新團隊接手後，卻又受到疫情、關店潮等影響，營運策略改以加盟方式，讓加盟主掛牌自行經營，仍虧損連連，蔡閔如去年接手後，僅剩幾家加盟店，但仍無法改善財務，只好提供人頭公司替詐團洗錢，淪為詐團共犯。