2025年上海市外商投資企業百強發佈會12日發佈，上海市外商投資協會會長黃峰說明，2024年度外商投資企業百強榜單共有265家企業上榜，較上一年度增加7家。從國別與地區分佈來看，仍以美日德企持續領跑，合計占比達到55％。其中蘋果電腦貿易（上海）公司居營收總額榜首；保時捷（中國）汽車居納稅貢獻榜首。

根據說明，該榜單的百強企業的營收總額占到全上海參加外資年度報告企業總營收的31.16％；進出口總額占全上海外企進出口總額的44.68％；納稅總額占到31.75％；總就業人數也占到17.5％。

根據澎湃新聞報導，從境外投資者的國別與地區分佈來看，以美日德企業持續領跑，來自這3國的企業數量合計在榜單佔據過半、達到55％。其中，美國企業數量連續第5年位居榜首，共87家企業上榜，較上一年度增加4家。

再從區域分佈看，浦東新區上榜149家外商投資企業，較2023年度的137家新增12家，也有128家註冊於上海自貿試驗區，較2023年度的118家新增10家。自貿區上榜企業中，包含臨港新片區9家，較上一年度的5家新增4家。

此外，日前在上海召開第8屆進博會，大陸國務院總理李強5日在進博會開幕式上表示，今年進博會的參展企業數量再創歷史新高，充分彰顯中國超大規模市場的蓬勃生機和活力。

會場中也有多家跨國企業明確表示將進一步加大在中國的投資力度。他們認為，在全球貿易面臨多重衝擊的背景下，中國市場憑藉穩定的發展環境、廣闊的增長空間，依舊獨具魅力。