美國民主黨眾議員公開的新郵件顯示，已故億萬性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）多次指名道姓，提及川普。

已故億萬性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）因利用未成年少女，四處結交權貴，在曼哈頓獄中期間「輕生」，引發各方對曾與他往來權貴的高度關注。而美國聯邦眾院監督委員會民主黨人新公佈的電子郵件顯示，他在15年內與美國總統川普圈內人的私人通信中，多次指名道姓地提及川普。

綜合CNN與路透12日報導，這些電郵寄送的對象，除了艾普斯坦的長期合作夥伴兼前女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell），還有作家沃爾夫（Michael Wolff）。而麥克絲威爾在艾普斯坦死後，被判性交易罪成立。

至於在給沃爾夫（Michael Wolff）的信中，則提及艾普斯坦堅稱，川普與監督委員會民主黨人所謂的性交易受害女性共度大量時間。此外，新公開的電郵顯示，艾普斯坦斷言，川普「知道那些女孩」——這似乎是指川普聲稱，他因為艾普斯坦歪腦筋動到在佛州海湖莊園（Mar-A-Lago）工作的年輕女孩，而將他趕出去。

艾普斯坦2011年4月2日發給麥克絲威爾電郵中寫道：「我想讓妳了解，那隻沒叫的狗就是川普與…… [ 一名受害者，姓名經編輯 ]在我家共度了好幾小時。而他一次也沒被提到，警察局長等等，我有75%把握。」 而麥克絲威爾則回覆：「我一直在想這件事……」

這些電郵周三上午由眾院監督委員會民主黨成員公開，而委員會今年稍早傳喚艾普斯坦的遺產管理人，取得了這些郵件。而就在短短數小時後，共和黨主導的小組公開了數千計來自遺產的相關文件。不過，川普並未接收，或發送任何相關訊息。這些訊息大都在他擔任總統之前，而他未被指控與艾普斯坦，或麥克絲威爾有關的任何刑事不法行為。

川普及白宮周三將這議題定調為「騙局」，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）說，這些電郵「除了證明川普總統沒做錯事外，根本證明不了什麼」 。 她甚至指控，民主黨在公開的電郵中，編輯了受害者姓名，因為她就是4月輕生的朱芙蕊（Virginia Giuffre）。而她在遺作中表明，川普很友善，並未指控他有任何不法行為。

好幾個月來，艾普斯坦案一直困擾著川普，甚至激怒了川粉，他們認為，政府一直在掩蓋艾普斯坦與權貴之間的關係，並對司法部沒有公佈更多有關艾普斯坦案的信息，而給予異常嚴厲的批評。

