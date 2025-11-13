美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）10日舉行線上座談，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，台灣政府會積極尋求在年底前重新安排賴清德總統過境美國，以避免因2026年川普訪陸而受到牽動。對此，旅美學者翁履中則評論表示，若賴爭取過境持續受阻，對台灣並沒有任何好處，日後不論哪個政黨執政，恐怕都得在更窄的外交走廊裡前行。

綜合媒體報導指，葛來儀認為，台北希望盡速敲定賴總統的轉機規畫，「最好是在年底之前」。她分析，隨著川普團隊開始安排2026年4月訪問北京，我方擔憂時間愈逼近，美方就愈容易避免安排任何可能損及美陸關係、影響最終協議的動作。

據她了解，美方先前並未取消賴清德過境，只是拒絕以紐約為過境地點，但從中南美洲返台途中過境一事已獲批准；不過，今年底過境紐約的可能性「仍是未知數」。她並指出，蔡英文總統第一任期時並未能於紐約過境，而是選擇東岸城市邁阿密，所以台灣目前或許可以考慮過境其他城市。

另有涉外人士透露，之前川普政府婉拒讓賴過境紐約，主要是顧及當時美陸談判卡關，美方積極爭取透過「川習會」化解雙方歧見，不願碰觸敏感議題。

對此，翁履中12日也在臉書表示，「若賴清德爭取過境持續受阻，對台灣並沒有任何好處」，會不會被默認成美國官方對中華民國總統的「不過境新常態」，日後不論哪個政黨執政，恐怕都得在更窄的外交走廊裡前行。

翁履中也補充，以時間點看，前總統蔡英文曾在2017年任內訪問休士頓回程過境舊金山，「這樣的路徑對美國來說，政治風險在可控範圍」，認為台灣若務實安排賴比照當年的低風險過境，過境成功與否，牽動的不是單純一趟行程，而是我國元首未來對美過境外交模式是否能存續。

翁履中也在文末強調，支持務實過境，守住台美互動的制度，這不是哪個政黨的勝負，而是共同的利益。