鳳凰颱風與東北季風產生共伴效應，強勁雨勢猛襲宜蘭，蘇澳鎮短短數小時降雨突破600毫米，創下史上單日第二高降雨量，街道瞬間變成河流，一夜之間家園盡毀。恐怖的景象，又讓當地民眾回憶起15年前梅姬颱風在蘇澳鎮降下單日939毫米暴雨，蘇花公路山體塌方擊中遊覽車墜海，造成創意旅行社20名陸客及司機遭巨石壓扁、墜谷的嚴重死傷事故。

2010年10月21日梅姬颱風重創宜蘭及台灣東北角，蘇澳單日雨量近千毫米，寫下氣象局平面測站歷史紀錄，超過莫拉克，鄰近鄉鎮也都衝過六百毫米。詭譎秋颱導致豪雨成災，也迫使兩百多名陸客受困蘇花公路，載有20名創意旅行社大陸團的遊覽車，也遭落石砸中翻落山崖。

當時該輛遊覽車在豪雨中行經蘇花公路，連人帶車消失在蘇花公路逾三天，宛如人間蒸發。

司機最後通聯 全車2人人間蒸發

中央災害應變中心事後公布，21日12時06分，110報案台接獲遊覽車司機求助電話，反映土石坍方狀況，大車迴轉不易尋求協助，附近並有兩輛遊覽車卡住待援。

當時值班人員告知對方，已通知公路和警員前往處理，並詢問當下位置，發現是位在宜蘭縣南澳鄉南澳事業區第10林班地，接近台9線114公里附近。警方透過顯示電話號碼發現是男性司機，「這是最後一次通話。」此後司機與導遊手機就沒有對外聯絡。

創意旅行團蘇花公路遇難現場示意圖。(中時資料庫)

事發後三天，動用軍警消400餘人前往蘇花公路進行陸海空全面搜救，終於在在一一四．五公里邊坡處，尋獲遊覽車的保險桿，但遍尋不著人車蹤跡。救援人員擔心被埋在更深層的土石堆下，或是滾落大海，所有等待者的心情，全揪在一起，更加忐忑不安。

200米深斷崖下 驚現殘破車體

搜救隊人員從車子保險桿發現處垂降二百公尺，未發現遊覽車車身，只看到兩個輪胎，在115.9K九至116.1K處亦有大量路基流失及土石流情況，該處地形更險峻，暫無法開挖，經該車司機郭銘麟女兒透過旅行社負責人向車廠查證，證實是這輛失聯遊覽車。

當時負責搜救的消防透搜隊員及特戰部隊官兵，個個面色凝重，因徒手開挖並透過救難犬搜索，都沒發現「創意旅行社」的蹤跡，畢竟一台身長近十公尺遊覽車不可能「憑空消失」。最後研判應在114.5公里處的大坍方當中，整車被落石推落深達300公尺的斷崖，直接掉落海面。

經過搜救人員攀降下到斷崖底底部，終於在114.5公里路基的下方，找到大型車輛的油箱蓋，鑰匙還插在上頭，沿土石滾落的泥濘、樹枝間，又陸續發現3個遊覽車輪胎與1支大車傳動軸，泥石樹木之間還隱約可見窗簾布與斷落鐵片。

壯圍外海尋獲遺體 證實女性陸客

整個搜救行動歷時2星期，最後僅在壯圍外海發現陸客龔艷的部分遺體，以及部分遊覽車上散落物，其餘19名陸客及司機全都消失在太平洋中。

這起慘痛意外，最後確認造成20位陸客、遊覽車司機罹難和失聯，家屬在當年11月4日，於台北市第二殯儀館景仰廳舉辦聯合公祭告別式，並於5日離開台灣，返回大陸，留下傷痛的記憶。