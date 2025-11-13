南韓媒體指出，具強烈保守傾向的日本高市早苗政府，正試圖走上與前任政府明顯不同的路線，除了將擴大殺傷性武器出口，並且迴避明確表態維持「無核三原則」。

南韓《中央日報》日文版今天（13日）報導，根據日本《朝日新聞》昨天的報導，日本政府正在推動一項大幅擴大殺傷性武器出口的方案。執政自民黨已與聯合執政的強硬保守派日本維新會達成共識，計畫在2026年例行國會會期內，撤除關於防衛裝備出口限制的規定。

目前日本僅允許出口用於救援、運輸、警戒、監視及清除海上危險物的掃雷武器，但為強化防衛產業，日本政府計畫廢除此限制，開放殺傷性武器出口。《朝日新聞》指出，日本維新會將召開相關會議，日本政府也已開始就此展開討論。

與此同時，日本政府也在檢討修改「防衛裝備移轉三原則」。早在1967年佐藤榮作擔任首相時，日本就提出武器輸出三原則，規範武器出口。實際上在安倍晉三政府時期的2014年，日本武器出口就已解禁，當時規定僅限於向同盟國出口，且必須有助於「和平貢獻」與「國際合作」的積極推進。如今的方向是擴大出口目的與對象，進一步放寬出口管制。由於防衛裝備移轉三原則及其運用方針的改變無需修法，可由政府自行推動。

另一方面，高市首相的態度也引發關注。她於11日在國會被問及，是否延續前首相佐藤榮作所提「不擁有、不製造、不運進」的無核三原則時，未明確表態，也未表示將繼承歷屆日本內閣遵守的原則。《朝日新聞》指出，高市在去年自民黨總裁（黨魁）選舉時，曾表示必須討論該如何看待「不運進」這部分。據共同社報導，日本官房長官木原稔在12日的記者會上，也未否認可能重新檢討無核三原則。

另一方面，日本防衛大臣小泉進次郎也在談及南韓推動核子潛艦導入計畫時，表示日本理應也展開相關討論。小泉在參議院預算委員會中回答相關質詢時說：「目前南韓還沒有、澳洲有，美國與中國也都有。在這樣的環境下，若我們要提升威懾力與應對力，討論未來世代所需的新動力來源是理所當然的。那可能是全固態電池、燃料電池，或是核能。我認為有必要就這些課題的可能性、優缺點進行廣泛討論。」