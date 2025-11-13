台南市少年警察隊破獲毒品大盤商，當場查扣第3級毒品愷他命162包478公克、毒品咖啡包550包2215公克、彩虹菸1926支及毒品分裝器等證物。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

警方直搗該處毒品集散地，起獲大批毒品。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

鳳凰颱風侵台前夕，台南少年警察隊直搗以23歲吳嫌為首的毒品集散地，查扣第3級毒品愷他命162包478公克、毒品咖啡包550包2215公克、彩虹菸1926支等數量龐大的毒品，由於吳男等人將毒品散落分藏在占地約千坪鐵皮倉庫，警方也出動緝毒犬「雲斯頓」協助，牠嗅聞到現場一處折疊桌就坐下不動，助警方查獲殘留的K他命，揪出漏網毒品。

台南少年隊之前偵辦一起販售毒品咖啡包、彩虹菸的毒品案，循線從該名藥頭身上掌握他不時在多個地點徘徊，分析動線後，認為他出沒的地點可能就是毒品大盤商，溯源進而鎖定永康區一處出租套房及一處鐵皮倉庫。

據了解，吳男等人平時將大量毒品存放於出租套房內，由24歲賴姓集團成員負責看管，接獲「訂單」時，再將毒品送至吳男所在鐵皮屋倉庫，之後再委由小蜜蜂前往倉庫收貨、送至毒品買家手中，藉以製造斷點，避免遭警方循線查獲。

歷經多月跟監蒐證，警方報請台南地檢署檢察官陳奕翔指揮，會同保大特殊任務警力、麻豆警分局、第三警分局等，同步展開攻堅緝捕行動。由於藏匿毒品的鐵皮倉庫內占地約千坪，為了迅速精準找出毒品藏匿位置，也特別向保三總隊申請緝毒犬「雲斯頓」協助。

當天緝毒犬也展現「戰功」，當警方搜查一波毒品結束後，牠住持續在倉庫內徘徊嗅聞，果真在一處放置摺疊桌的角落聞到異味，當場坐下來不動，警方隨後在該處折疊桌附近隱密處，找到尚未包裝、殘留的K他命粉末，讓吳男也只能乖乖認栽。

警方表示，此次查查獲第三級毒品愷他命162包478公克、第三級毒品咖啡包550包2215公克、第三級毒品彩虹菸1926支，數量龐大，另也查獲各式毒品分裝器具以及現金37萬餘元，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移請台南地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！