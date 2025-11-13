「上溢國際」負責人黃國祥、黃國忠、黃千萬、黃培軒四兄弟，涉嫌自香港非法進口鳳凰電波主機，借名訂購美國音波主機，交由黃培軒破解，達成無限制重複使用鳳凰電波探頭效果，黃培軒自稱「黃醫師」在六福萬怡酒店為女客施打鳳凰電波，獲利31萬1000元，另仿冒美國音波商標將主機及破解回充探頭轉售醫美診所牟利，台北地檢署13日依詐欺、著作權法、商標法、醫師法等罪起訴「上溢」公司及黃家四兄弟共11人，檢方因黃國祥、黃國忠、黃培軒因坦認犯行，並願賠償被害人損失，請求法院量處適當之刑。

另被稱為「馬祖王陽明」的行政院災害防救辦公室科長洪明全，利用其台北市六福萬怡酒店VIP會員，在酒店訂房，協助仲介帶客人至酒店給自稱「黃醫師」的黃培軒以改造醫材施打鳳凰電波，並收取佣金，獲緩起訴1年，已支付國庫30萬元。至於仲介「醫美小蜜蜂」前護理師陳玉婷、郭宥羭2人涉詐欺罪、印刷廠陳姓負責人仿冒美國音波產品原廠商標，涉違反商標法部分，均另案偵辦。

此外，媒體曾報導，醫美名醫李進良疑捲入此案，檢方證實李未涉案，只是證人，李進良已委託律師提告媒體張姓記者等人，求償5000萬元，法院仍在審理中。

起訴的11人，包括黃國祥、哥哥黃國忠、弟弟黃千萬、黃培軒、黃培軒妻子張嘉倫、妻舅張順鈞、會計游秀如、回收業者呂志祥、光彩診所負責人郭弘義、景賀診所民生總店、光復分店負責人徐郁景、景賀生技行銷經理張惠菁。

本案緣於112年關務署台北關在查驗進口貨物時發現一批可疑進口醫療器材，經查詢具有輸入許可證的業者，業者向北檢提告，北檢指揮刑事局智財大隊清查，查獲上溢公司涉案。

起訴指出，上溢公司並非合法醫材業者，未經衛福部核准，於111年11月上網以526萬元代價訂購「梭達熱世紀飛可適除皺系統」（鳳凰電波）2台，約定在香港交貨，委託大陸廠商運送來台。

上溢公司114年4月借用光彩診所名義，向新加坡商莫氏公司訂購「優珊納超音波治療儀」（美國音波）二代機1台，黃培軒再重製機台之系統韌體，再與哥哥黃國忠帶往香港，將程式碼安裝在3台美國音波仿冒主機上，黃國忠及黃千萬將其中1台仿冒主機隨身帶回國，另2台仿冒主機報關進口時，被海關查獲。

黃氏兄弟明知鳳凰電波探頭只能用1次，竟將先前進口的鳳凰電波主機板，與原廠主機板拆卸互換，重灌較低版本軟體，搭配自大陸購買可重置探使發數之把手，達成無限制重複使用探頭效果，並破黃培軒自稱「黃醫師」在六福萬怡酒店為4名客人施打鳳凰電波，獲利31萬1000元。

另黃氏兄弟4人將美國音波探頭發數有2400發限制，予以破解，另訂購IC晶片，以更換施打完畢晶片探頭，甚至委託印刷廠仿冒美國音波原廠商標，貼在探頭，佯稱是原廠貨欺騙顧客。

黃氏兄弟將仿冒的美國音波主機搭配回充探頭，以每發20元至30元價格提供給光彩診所，另將每顆回充探頭2萬4500元提供景賀診所民生總店、光復分店使用。

檢方指出，黃國祥具備理工專業知識，黃國忠及黃千萬原為工程師，均具專業知識卻利用其能力改造探頭，與黃培軒共同提供回充探頭給診所使用，置消費者安全於不顧，4人犯罪情節非輕，亦使醫美亂象雪上加霜，但審酌黃培軒率先吐實，黃國祥、黃國忠陸續坦承犯罪，並表示願賠償告訴人，請求量處適當之刑。