主播賽評培訓成績傑出的學員北上參與轉播，並將於總決賽現場登台實戰，展現培訓成果與專業風采。（高市青年局提供）

活動邀請多位明星、運動員及知名 KOL 與觀眾同歡，為賽事帶來娛樂與競技感十足的體驗。（高市青年局提供）

第5屆「全國電競青年錦標賽 × KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」將於11月15、16日在高雄捷運美麗島站登場，賽事由高雄市政府指導、青年局與運動發展局主辦，ROG玩家共和國贊助，決賽選手將在光之穹頂爭奪60萬元總獎金與年度榮耀，《快打旋風6》、《特戰英豪》兩大項目冠軍戰一觸即發。

青年局長林楷軒表示，今年首度結合「主播賽評培訓課程」成果，讓學員登上轉播舞台，與專業賽評共同播報，展現高雄在電競教育的厚實基礎。現場還有在地學子參與轉播、硬體架設與後勤執行，從學習到實戰展現完整培育鏈。青年局未來將持續串聯教育與產業，打造青年進入電競職場的養成平台。

運動發展局長侯尊堯指出，電競已是兼具科技與競技的「新運動」，高雄致力推動多元體育發展，並將電競納入城市運動藍圖。本次決賽除選手對戰外，還規劃「電競體驗學習區」，讓民眾體驗亞運電競項目《實況足球 eFootball》、《拳皇XV》等遊戲，以及VR射擊、沉浸式互動劇場《消失的恐龍》，近距離感受電競魅力。

活動現場更安排「明星表演賽」與「電競抽獎」，邀請奧運射擊女將吳佳穎、台鋼雄鷹球員與啦啦隊，以及多位人氣KOL登場。青年局與運發局邀請全台電競迷周末相約光之穹頂，見證冠軍誕生，更多賽事花絮可至青年局FB、IG與LINE官方帳號查詢。