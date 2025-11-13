謝里在摩根士丹利的一場會議上表示，預計明年第一季營收將比第四季減少10%至11%之間，預計為32.8億美元，但仍較前一年同期增加約20%。

他表示：「這是一個好消息，這證實了我們幾乎不存在物料庫存調整的問題」。

LSEG調查的分析師預計，意法2026年第一季的營收為29.8億美元，比預期的第四季營收低了10%。

在執行長發表意見後，意法股價揚升2.6%，但收盤僅升0.1%。

意法目前正緩慢地從車用、工業、個人電子晶片市場的長期低迷中復甦；此前該公司受到客戶庫存積壓的持續打擊。

在疫情過後的幾年裡，晶片客戶積累了大量庫存，因為在鎖定的購買協議當中，汽車製造商、PC製造商和智慧型手機製造商被迫在需求下降情況下去增加庫存。

執行長也描述了2026年以後的重要成長驅動因素，包括進軍用於AI伺服器市場的晶片領域。謝里說，這應該會在未來3年為公司帶來3億美元的營收貢獻，到2030年之前至少帶來5億美元營收。

Alphavalvalue分析師Utsav Sinha表示，這是一個正面訊號，這表示意法半導體不會在相同的AI領域與英飛凌展開競爭。