國民黨前主席朱立倫卸任後，發言人團及打造「萊爾校長」的新媒體部並未交接到國民黨主席鄭麗文團隊，朱系子弟兵另起爐灶，創「風向株式會社」YT頻道，首集今13日開播，以評論時事為主；發言人團成員過去被看好挑戰2026議員選舉，此舉也被視為延續聲量。

「風向株式會社」由朱系子弟兵，桃園市議員凌濤以及國民黨前發言人楊智伃、鄧凱勛主持，背後營運團隊則由前新媒體部主任韋淳祐操刀。首集今日播出，探討了沈伯洋、毒雞蛋、外交部與國安會之爭等議題。

風向株式會社表示，頻道將透過分眾經營，持續關心國內政治經濟、食品安全、國際兩岸，以及大家關心的國內外大小事，接軌社群世代。未來將繼續透過青年社群創意，結合立法院政策攻防，創造時事嶄新節目內容。

朱立倫與鄭麗文交接時，外界關注打造「萊爾校長」的新媒體團隊是否續留，不過鄭麗文後來找來饒舌歌手王安國擔任新媒體部主任，確定朱團隊不續留；近期朱系發言人團動做頻頻，曾經喝「核水」一戰成名的楊智伃動向也受關注，被看好將參選議員。

凌濤認為社群還是要有社群的角度，不是把年輕人擺在檯面上排排站就叫這個黨有年輕人，一定是年輕人來改變國民黨才叫這個黨有年輕人，他也不諱言，楊智伃在北部都會區要能過初選機會都非常高。

楊智伃則說，外界很多人關注他選舉規劃，但其實她過去並沒有很確定，因為她是沒有豐厚家庭背景的年輕人，但有大家的肯定跟支持，決定了就會往前衝。