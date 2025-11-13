42歲廖姓男子民國113年7月9日中午在家以21刀砍死妻子後，疑因畏罪再帶著不到一歲的幼子到台北市北投區馬槽橋，勒斃幼子後輕生。新北地檢署偵查終結後，以廖男死亡不起訴處分，勒斃幼子部分則由士林地檢署偵辦中。

檢方調查，廖男9日持不明刀械在其與妻子位於三重區三和路3段的居所砍殺妻子，致妻子頸部、胸腹部、背部、右臀部、右大腿、左前臂、左手部共21 處刀傷，因多處銳氣傷、右頸動脈斷離導致氣胸、大量出血死亡，以此認定廖男涉殺人罪。

之後妻子的母親返家，發現全身是血的女兒才趕緊報警，但因廖男已死亡，檢方予以不起訴處分。當時廖男砍死妻子後，疑因畏罪還帶著不到1歲的幼子到陽明山馬槽橋，被發現時兩人以陳屍車內，幼子頸部有明顯勒痕，束帶則在廖男遺體上，警方懷疑廖男先以束帶勒死幼子後再輕生，此部分由轄區士林地檢署偵辦中。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。