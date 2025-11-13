「2025總統盃全民運動賽事街舞大賽」將於民國114年11月14日，一連四天在總統府前凱達格蘭大道及重慶南路周邊盛大舉行。為確保這場「舞」林盛會順利進行，並維護周邊交通秩序與安全，台北市警中正第一分局已規劃交通疏導管制措施。警方提醒，自14日6時起至17日24時止，凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）將「全天候」雙向封閉，提醒用路人務必提早規劃改道。

中正一分局指出，第一階段管制自114年11月14日(週五)6時起，持續至17日(週一)24時止，此為主要的場地佈設及拆除期間。

此階段管制範圍包括凱達格蘭大道【重慶南路至懷寧街】東、西雙向全線封閉。同時，懷寧街【寶慶路至凱達格蘭大道】採北往南單向管制；寶慶路【重慶南路至懷寧街】西往東向，也將視狀況彈性管制，預計將使周邊交通一度「動彈不得」。

第二階段管制則於114年11月15日(週六)中午12時起，至17日(週一)清晨5時止，懷寧街【貴陽街至凱達格蘭大道】的南、北雙向都將封閉。

警方表示，11月16日(週日)活動當天，將有兩階段的彈性擴大管制。上午8時40分至9時35分，以及晚間19時45分至20時15分，重慶南路【寶慶路至貴陽街】南、北雙向將進行管制，重慶南路與衡陽路口也將擴大管制北往南方向。同日傍晚17時45分至18時15分，凱達格蘭大道【公園路至懷寧街】東、西雙向也將短暫管制。

警方也溫情提醒，駕駛人行經管制區時務必提高警覺、小心駕駛，並遵守各路口員警及義交的指揮疏導，建議民眾多加利用大眾運輸工具，以免塞在車陣中，耽誤寶貴時間。