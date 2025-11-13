台灣有一對男同志伴侶日前在社群媒體分享，他們透過代理孕母迎來四胞胎，原本是紀錄喜悅的過程，結果引發外界對代理孕母與人權倫理的爭議討論。對此，民眾黨立委陳昭姿也做出回應，認為遲早該面對此問題，表態該修法了。

這對伴侶在IG和Threads平台開設「壹零出4啦」帳號，分享代孕歷程，透露原本只計畫迎接雙胞胎，但醫生告知「你們有四胞胎！」讓他們十分驚喜，更用中文諧音直呼：「我們的人生，真的出4了」。

不料貼文曝光後，引來大批網友砲轟，「不說還以為男孕技術成功了，講得像你們懷的一樣輕鬆」、「我支持同性結婚！但是超級反對代理孕母這種超級違反自然的商業行為！小孩子不是商品耶！」、「噁，完全沒考慮過孕母的安全」。由於針對代理孕母的討論也愈演愈烈，釣出不少名醫發聲，像是胸腔外科醫師杜承哲、婦產科醫師蘇怡寧，另外還有許多名人、網紅都各自發表看法，多數也都持保留態度。

面對爭議，這對伴侶昨（12）日發布聲明，解釋實際上的「四胞胎」是分別由2位代理孕母各自懷上雙胞胎，2對雙胞胎生日僅相隔3天，對於影片內容因未交代清楚導致誤會，感到非常抱歉。

對此，陳昭姿立委也在Threads發文，她認為台灣的法律，早該面對代孕議題了。現行《人工生殖法》僅開放異性婚姻中的不孕夫妻，排除單身女性與同性伴侶，更未納入代孕制度，結果變成有生育需求的人，只能遠赴國外尋求協助，然而孕母和新生兒的權益，卻難以受到保障，「沒有法律的保護，不論是孕母、委託家庭、還是孩子，都可能承受不必要的風險與誤解」。

陳昭姿透露，她一上任就參考各國制度、3次國健署民調，以及許多已發表的研究，提出《人工生殖法》的草案，希望讓代孕制度化、透明化。她一再地強調，台灣民眾黨版本的草案明確規範，包含代孕以「互助」為原則，嚴禁商業剝削；保障孕母的身體自主與隱私，契約需經公證；將「子女最佳利益」納入審查與保障標準。

陳昭姿強調，代孕是現代社會中，應被理性面對的家庭與人權議題，唯有透過立法，才能讓每一位孕母被保護、每一位想成為父母的人有制度可依、每一位孩子都在法律的庇護下誕生，「讓愛在制度中實現，而不是在灰色地帶冒險」。