為強化台中市政府同仁防詐意識與防範社交工程攻擊能力，數位發展局將11月定為「防詐月」，11日並與政風處、警察局共同辦理「臺中市政府114年強化防詐意識暨社交工程防護種子教師培訓活動」，並由政風處邀請廉政志工合作提升全體同仁資安防護與廉能意識。

台中市副市長鄭照新表示，防詐意識是守護市民的重要防線，期盼同仁藉由本次課程熟悉詐騙手法、提升警覺心，並將防詐觀念落實於日常公務中。

台中市數位發展局舉辦本活動共將培育超過350名市府同仁為「防詐種子教師」，協助宣導與教育同仁，推動防詐意識在市府內部擴散、扎根。

副市長鄭照新代表盧秀燕市長與會勉勵表示，台中市府長期重視資安治理，今年特別舉辦「ISO/IEC 27001:2022中市府資安長證照班」，成為全國唯一針對全府一級機關資安長全面完成國際標準認證的地方政府，而資安防護不僅是資訊單位的任務，更需要全體市府同仁共同參與。

台中市數位發展局長林谷隆也提到，本次課程以「防詐騙、防社交工程」為主題，並與政風處、警察局攜手合作邀請專業講師透過實際案例與操作指引，帶領市府同仁學會辨識詐騙手法、識別可疑訊息，強化資安防護與防詐應變能力，共同提升台中市防詐能量，打造安全、可信賴的智慧城市。