劉阿別祭祀公業在清代即有姑婆牌，因此一名徐姓男子認為外婆既然是劉家第十九世長男之女，那自己就是第十九世長男的曾孫，認為自己符合派下員資格，向公業申請補列遭拒，因此提告公業，但遭法院駁回。

判決書指出，徐男的外婆是第十九世長男所生的四女，自幼就入籍徐家為童養媳，後收養一名女子，養女生育徐男，因此自己就是第十九世長男的曾孫，應被列入公業之派下員。徐男發現公業漏列，因此向公業申請補列但被拒絕。

徐男認為，公業管理人稱劉阿別祭祀公業自清代即立有性別平權「姑婆牌」，對於女性祭祀者未曾厚此薄彼，然卻以公業章程內各種程序推諉，又稱他無祭祀事實等，使他權益未受保障，屬於違憲。此外，徐男也表示，他的母親長期向公業承租土地耕種，承租時土地上仍有公業兩門享祀人之墳墓，母親每年向公業繳納租金之日期即為祭祀日，他與母親會事先為墳墓周邊除草，祭祀日到場繳租並參與祭拜。

公業管理人則表示，歷代子孫派下員皆於重要年節慶典聚集公廳舉行祭祀儀式，子孫不論男女，公業未曾拒絕。徐男已年逾60歲從不曾前來祭祀，連祖塔、祖墳、公廳位置均不知，與宗親們更是互不相識。在徐男母親所承租土地上之祖墳，祖先骨骸早已遷走30多年，徐男卻說年年掃墓，所言不實。

公業管理人稱，徐男去年8月申請列為派下員時，2次發函請徐男補正相關資料以供派下員代表大會審核，然徐男始終無法提出有祭祀事實事證資料，只在乎公業財產，因此依章程否決徐男申請。

新竹地院法官認為，劉阿別祭祀公業在祭祀公業條例97年7月1日公布施行前已存在，應尊重該公業規定。因此依該公業規定，徐男應自證明本身有連續3年祭祀事實，徐男確實欠缺連續3年祭祀事實要件，故徐男請求確認為公業派下員，派下權關係存在，無法准許，因此駁回。