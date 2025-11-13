被害人帶50萬面交，警方埋伏逮捕車手與收水手。（翻攝畫面）

台北市29歲林姓女子透過交友軟體結識男網友，對方自稱能「帶她投資虛擬貨幣賺大錢」，並提供所謂「幣商」聯繫方式。林女依指示準備新台幣50萬元，準備以面交方式購買泰達幣（USDT），但在交易前察覺不對勁向南港派出所報案。警方隨即在南港火車站埋伏，順利查獲車手及第一層收水犯嫌，並意外搜出多項毒品。

北市警南港分局調查，林女與該男網友認識約1個月，雙方在聊天過程中談及投資話題。男網友宣稱虛擬貨幣投資報酬率高、獲利快速，並引介「幣商」與她聯繫。林女在對方LINE帳號指示下，準備現金50萬元到指定地點面交購幣，後續還被要求把購得的虛擬貨幣再轉往不明錢包。但林女對男網友身分、投資內容均一無所知，愈想愈不對勁，因此向警方求助。

警方從詐團收水手身上查獲毒品。（翻攝畫面）

南港派出所獲報後，員警在南港火車站周邊埋伏觀察。當林女把50萬元交給車手後，車手再將贓款轉交第一層收水手時，員警立刻上前壓制、逮捕犯嫌，並查扣犯案手機、毒品等證物。

據了解，遭逮的28歲彭姓女車手為打工族，她告訴警方是透過網路找到「簽約專員」的工作，每次取款可賺1500元，此前已在新北市取款一次。而49歲楊姓收水手則是無業，曾涉入毒品、槍砲、妨害自由等案件，自稱9月起加入詐騙集團，每天能領3000元報酬。

警方還在楊男身上搜出海洛因1包、海洛因針筒2支、安非他命2包及吸食器多支、電子磅秤等毒品證物。全案詢後依《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》及《毒品危害防制條例》等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

南港分局分局長許城銘呼籲，投資理財，請洽合法金融機構，勿因標榜投資獲利快速，投資報酬率高，未詳細了解相關內容，即將金錢投入，易遭詐騙集團鎖定。另勿輕信陌生來電或軟體訊息，如果發現可疑，請撥打165反詐專線或110向警方尋求協助，警方將持續打擊詐騙，守護民眾財產安全。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！