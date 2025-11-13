台南市安南區1棟木造平房起火，房屋被燒毀，機車及屋內物品付之一炬。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

台南市安南區一棟木造平房今（13）日凌晨2時20分許發生火警，61歲蔡姓男子當時在屋內睡覺，突然發現屋內起火，從睡夢中驚醒，見無法自行撲滅，即逃出並報案，身體面積2％受到2度燒燙傷；消防局接報派員趕往救援，到達時已一片火海，約半小時後撲滅火勢，將蔡男送醫，起火原因尚待火調人員釐清。

台南市消防局今日凌晨2時24分接獲報案，指安南區城西街一段某巷內一處一樓木造平房發生火警，消防人員於10分鐘內趕到現場，屋主蔡姓男子已自行逃出，身上受到部分燒燙傷，22分鐘後控制火勢，隨後將蔡姓男子送醫，2時53分撲滅火勢。現場為住宅起火燃燒，共出動18車、43人到場救援。

消防局表示，住在該木造平房的蔡姓男子自行逃出，意識清醒，身體2％受到2度燒燙傷，因火勢甚大，木造平房內的家具、雜物被燒毀，波及至相鄰房屋，幸不嚴重，燃燒面積約20平方公尺，起火原因待火調人員釐清。