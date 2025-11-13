莊男與黃男在網路互嗆，還跑到醫院對空鳴槍，遭警方制伏逮回。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

麻豆新樓醫院停車場日前驚傳敲響，警方在12小時內逮到開槍莊男，追出莊男與黃姓男子疑爭風吃醋，黃男日前因痔瘡手術住院，仍嘴秋在網路嗆「不服來戰」，莊男與友人果真殺到醫院，雙方駕車互有衝撞，莊男還對空鳴1槍，隨後鳥獸散。警方當晚逮回一度拒捕的莊男並起獲作案槍彈，詢後以違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌移送偵辦。

30多歲的莊男從此土木工程，與黃男近來在網路頻頻互嗆，黃男甚至開刀住院還挑明留言「人在醫院，有種就來」。莊男與友人11日一早7點多果真殺到醫院，雙方在停車場先是開車互有衝撞，接著莊男還掏槍對空鳴1槍，嚇壞不少路過民眾。警方獲報到場，兩方早已鳥獸散，黃男甚至急叩媽媽來幫他辦理出院。

麻豆警分局隨後調閱監視器畫面以車追人，當晚在學甲區發現莊男行蹤，與學甲警分局展開攔截圍捕，莊男為躲避追緝，駕車駛往慈濟宮，反而落得無路可退，隨後遭警方壓制逮捕。

莊男接受警訊面對開槍一事「裝傻」，警方前後花不少時間突破同夥心防，莊男這才供出槍枝地點，但誆稱「某某朋友寄放的」，警詢後以違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌將他移送台南地檢署偵辦，後續也會持續溯源追查槍枝來源。