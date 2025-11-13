麻豆新樓醫院停車場日前驚傳敲響，警方在12小時內逮到開槍莊男，追出莊男與黃姓男子疑爭風吃醋，黃男日前因痔瘡手術住院，仍嘴秋在網路嗆「不服來戰」，莊男與友人果真殺到醫院，雙方駕車互有衝撞，莊男還對空鳴1槍，隨後鳥獸散。警方當晚逮回一度拒捕的莊男並起獲作案槍彈，詢後以違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌移送偵辦。
30多歲的莊男從此土木工程，與黃男近來在網路頻頻互嗆，黃男甚至開刀住院還挑明留言「人在醫院，有種就來」。莊男與友人11日一早7點多果真殺到醫院，雙方在停車場先是開車互有衝撞，接著莊男還掏槍對空鳴1槍，嚇壞不少路過民眾。警方獲報到場，兩方早已鳥獸散，黃男甚至急叩媽媽來幫他辦理出院。
麻豆警分局隨後調閱監視器畫面以車追人，當晚在學甲區發現莊男行蹤，與學甲警分局展開攔截圍捕，莊男為躲避追緝，駕車駛往慈濟宮，反而落得無路可退，隨後遭警方壓制逮捕。
莊男接受警訊面對開槍一事「裝傻」，警方前後花不少時間突破同夥心防，莊男這才供出槍枝地點，但誆稱「某某朋友寄放的」，警詢後以違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌將他移送台南地檢署偵辦，後續也會持續溯源追查槍枝來源。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。