《商情》剛需補貨 大陸碳酸二甲酯DMC創三個月新高 12:092025/11/13 時報資訊 時報、臺北電

少量剛需提振，大陸碳酸二甲酯DMC創三個月新高，受到原料端部分產品走勢偏強，在成本端支撐強勁，部分廠商報盤跟隨走高，實單回饋重心趨穩，少量剛需單擇機補貨，同時工廠方面保持挺市意願，因此讓利意向不強，終端下游新單緩慢跟進，，市場商談重心整體趨好。

截至11月12日最新報價，碳酸二甲酯DMC電池級市場均價較前一周漲逾2%，至4800人民幣/噸，並創3個月高點。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
