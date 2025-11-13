少量剛需提振，大陸碳酸二甲酯DMC創三個月新高，受到原料端部分產品走勢偏強，在成本端支撐強勁，部分廠商報盤跟隨走高，實單回饋重心趨穩，少量剛需單擇機補貨，同時工廠方面保持挺市意願，因此讓利意向不強，終端下游新單緩慢跟進，，市場商談重心整體趨好。