截至11月12日最新報價，碳酸二甲酯DMC電池級市場均價較前一周漲逾2%，至4800人民幣/噸，並創3個月高點。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

#二甲酯 #剛需 #DMC #碳酸 #補貨
