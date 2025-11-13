采鈺今年第三季營收22.56億元，季增1.67％、年減18％，略低預期，主因CIS高規格新品進入爬坡階段略影響到交期，而年減主係匯率逆風以及MOE業務受到終端客戶供應商分散策略市占率下降影響，CIS業務則仍維持高稼動。毛利率24.8%，季增2個百分點，雖較季比略有回溫，但今年仍有受到匯率和MOE業務的影響。另外采鈺認列出租廠房的其他收益約1億元，加上業外貢獻3千萬使本期淨利3.46億元優於預期，單季EPS達1.09元。

展望第四季，預期隨著CIS交期問題已經解決，持續受惠手機CIS規格升級以及中國國產替代的趨勢，稼動率將維持在高檔，但MOE方面則仍受季節性影響，采鈺今年第四季營收預估略微季減，然單季毛利率可望回升至25%。

采鈺中短期動能來自CIS規格提升，中低階採用50MP滲透加速，高階往200MP發展，不同客戶在200MP產品陸續tape out，單顆CIS晶片的面積隨之增加。MOE在新世代金屬層干涉開發順利，最壞情形已過。長期動能需關注CPO發展，目前采鈺量產可插拔式光收發器，未來進到整合性CPO架構後的FAU/PIC對接利用客製化串接耦合聚焦對準功能，使光傳輸更完整的光訊號與頻寬，在供應鏈中具關鍵地位，雖還需時間等待工程進展與客戶導入，但後續發展可期。