52歲楊姓男子與50歲黃姓妻子感情不睦，屢有爭執，13日上午持鋸子前往妻子公司找妻子理論，當街與妻子拉扯，轄區北市警松山分局中崙派出所員警趕往，循線找到楊姓男子，並於附近變電箱尋獲藏匿的鋸子。楊男雖未持鋸子傷人，警方詢後仍將依傷害與恐嚇等罪嫌究辦。

松山分局於今（13）日上午9時許接獲報案指八德路三段前有人持刀爭執，警方獲報後迅速前往，惟抵達時當事人均已離去，後續警方立即循線找到持刀當事人。

經了解全案為男女吵架糾紛，楊男與黃姓妻子因感情糾紛，憤而持鋸子至妻子的公司理論拉扯。經警方到場處理，並調閱監視器發現鋸子藏匿於變電箱內，當場查扣鋸子，並將當事人帶返派出所偵辦，本案將依恐嚇、傷害等罪嫌函請偵辦。松山分局呼籲，民眾遇任何糾紛均應保持冷靜，切勿一時衝動造成無法挽回的情勢。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。