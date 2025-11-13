普發現金新台幣1萬元近日陸續入帳，國民黨立委葉元之今（13）天在質詢時詢問，若用匯款會有兩種註記方式，分別是「行政院發」跟「全民＋1，政府相挺」，此舉是為了防詐嗎？財政部官員表示，「政府相挺」是普發現金1萬元的專案名稱。葉元之聽聞後大酸，他以為這叫掏空國庫、債留子孫專案。

立法院內政委員會今天邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

葉元之表示，昨天陸續有民眾收到1萬元，若用匯款的話會有兩種註記方式，一種是「行政院發」，另一叫「全民＋1，政府相挺」，這是為了防詐，還是基於什麼考量？財政部國庫署副署長林秀燕表示，普發現金參照民國112年普發6千元的模式，在入帳相關訊息裡面使用「行政院發」與普發現金的專案名稱，主要是讓民眾知道經費來源。

葉元之追問，為什麼會有「政府相挺」這4個字？林秀燕說，這是普發現金1萬元的專案名稱。

葉元之聽聞後大酸，他以為叫做違憲、掏空國庫、債留子孫方案。當時國民黨、民眾黨在立法院說要普發現金一萬的時候，行政院把他們講得那麼難聽，說違憲、掏空國庫、債留子孫，就連行政院長卓榮泰也講說錢拿去買遙控飛機、冰箱就沒了，讓那些領到錢的人覺得很不好意思，結果現在發錢時就說「我挺你」，政府如果覺得普發現金是挺的話，一開始就不要為反對而反對。