下次搭日本航空（JAL）飛機，看到空服員腳上穿的不是高跟鞋而是運動鞋時，別太驚訝！日航宣布從今天（13日）起，放寬員工制服規定，允許空服員與國內外機場的地勤人員可穿著運動鞋上班。

根據航空媒體Aviationwire、交通工具新聞等報導，日航在2020年4月就取消鞋跟高度的限制，除了傳統的黑色簡約高跟鞋外，也允許穿著樂福鞋等平底鞋。此次進一步開放運動鞋。日航集團旗下自2020年起營運的廉價航空公司捷翼航空（ZIPAIR），自創立以來就已將運動鞋列為制服的一部分。

日航開放員工穿運動鞋，但不統一配發，而是由員工自行選擇最適合自己的鞋款，但需為黑色，禁穿厚底款式。由於在航空公司工作的員工多半需長時間站立，或在機場行走長距離，過去只能穿著皮鞋或高跟鞋，如今開放運動鞋可有效減輕員工身體負擔。

目前全球已多家航空公司推行類似政策，作為改善工作環境的一環。例如：日本天馬航空（Skymark）、北海道國際航空（Air Do），以及荷蘭皇家航空（KLM）等，皆已導入或試行開放員工穿運動鞋。