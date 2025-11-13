韓國京畿道13日上午發生60多歲駕駛的卡車在富川市梧井區元宗洞暴衝第一市場意外，導致超過20人受傷。

南韓富川今天上午發生一起重大車禍。根據韓聯社報導，上午10點55分左右，一名60多歲男子駕駛1噸級輕型卡車在京畿道富川市五井區元宗洞第一市場撞上人行道。這起事故造成兩人死亡、18人受傷。

警方先前曾說，有 21 人受傷，但後來更正了這數字，稱「有重複的數字」。而韓聯社13日報導，消防部門和警方消息顯示，駕駛開著輕卡衝入市場人行道，導致年齡分別為70∼80歲3名女性心跳停止，雖經附近醫院搶救，但其中2人不幸身亡。另有17人則因頭部出血，或腰部受傷等而被送醫，傷勢不一。

路透稍早報導，肇事卡車在撞進市場後失控開了150公尺，造成20人受傷，其中兩人失去意識。消防局獲報後派出約20輛車和60名人員趕赴現場。

闖禍駕駛告訴警方：「我踩了剎車，但是剎車沒起作用。」另據報導，事故車輛在傳統市場內行駛了約100 公尺後，撞進附近一家商店並停了下來。一名警官表示，可能還會有其他傷亡。駕駛傷勢不重，經檢測非酒駕，已被逮捕。事發地點位於首爾西方約20公里處。

監視器拍到卡車暴衝瞬間

警方初步研判，這次事故與其他高齡駕駛員事故一樣，也很可能因駕駛操作不當所致。據悉事發當時，駕駛在市場內停車後，突然向前加速。閉路電視監控系統（CCTV）視頻顯示，肇事車輛在停止狀態下，突然向前衝，撞上櫃檯和行人。

警方說，經閉路電視監控系統證實，事發當時肇事車輛的剎車燈未亮。當局將透過分析事故資料紀錄器（EDR），並調查肇事者，查明事故原因。目前警方以涉嫌《交通事故處理特例法》上的致傷致死罪為由，緊急拘留肇事駕駛。

相關數據顯示，最近65歲以上高齡駕駛引發的交通事故有增加趨勢。從南韓道路交通公團的交通事故分析系統數據可看出，高齡駕駛引發的交通事故由2020年的3.1072萬起，增加為2024年的4.2369萬起，增幅超過30%。而去年相關案件數所戰所占比例，都創下自2005年開始相關統計以來的最高紀錄。