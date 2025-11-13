教育部日前舉辦「民國114年教育部友善校園獎頒獎典禮」，表揚在學生事務與輔導工作表現卓越的學校及人員，新竹市建功高中國中部教師王意如榮獲「國中傑出導師獎」，此獎在全國逾2萬名國中導師中，僅2人獲此殊榮，顯見王意如在班級經營上的用心與奉獻，堪為學生事務與輔導工作的典範。

「我願意成為孩子生命的陽光，傾盡所有能量，照亮他們前方燦爛的路途。」王意如表示，這句話正是她教育旅程的寫照，此次能獲得「友善校園傑出導師」的肯定，深感榮幸。她堅信「老師是學生的定心丸」，28年來秉持如此信念下，陪伴一批批孩子走過青春期，創造人生中的正向經驗。

市府教育處指出，王意如善用己身生物專長，以生態保育為主題，配合學校各處室活動經營班級，帶領學生觀察校園四季生態，探索大自然的美與感動。對於高關懷學生，王意如努力整合校內外資源，協助家長和學生解決困境，讓中輟的學生重返校園、步入正軌。

另，王意如曾照顧受家暴的清寒特殊生，並感動同事們共同出資幫學生添購衣物文具，一起呵護學生直到畢業，並保持良好聯絡。她強調，每位被點亮的孩子，都是教師最大的成就。

建功高中校長林國松表示，王意如善於以行動陪伴學生，營造有秩序又充滿人情味的學習氛圍，班級連續多年榮獲布置與創意進場獎項，展現卓越的班級經營與團隊凝聚力。對學生的關懷無微不至，特別在輔導高關懷與中輟邊緣學生時，能結合家長、輔導室及社福資源，協助孩子重建自信與學習動機。