中新網13日報導，大陸生態環境部環境公約履約技術中心╱對外合作與交流中心主辦、天津市生態環境局協辦「2025年度大陸履行《斯德哥爾摩公約》技術協調會暨推動無廢城市建設減少汙染專案啟動會」 11日在天津揭幕。分享大陸持久性有機汙染物（POPs）控制和履約經驗，並啟動中心與聯合國開發計畫署（UNDP）共同組織實施的「全球環境基金（GEF）推動無廢城市建設減少汙染項目」。

生態環境部環境公約履約技術中心／對外合作與交流中心副主任李霞表示，大陸高度重視POPs控制，積極開展POPs控制和公約履約行動。經過20多年不懈努力，已成功淘汰29種類POPs，提前完成在用含多氯聯苯電力設備的100％下線與廢棄含多氯聯苯電力設備100％環境無害化處置，及環境和膳食中二噁英濃度大幅下降顯著成效。

大陸生態環境部固體廢物與化學品司副司長丁瓊指出，POPs控制是保障生態安全和公眾健康、實現高水準保護促進高品質發展的重要抓手，為做好POPs控制工作提供根本遵循，持續強化推進機制、不斷完善法制標準體系、推進POPs環境風險防控、深入行業綠色發展、參與POPs全球共治等方面。下一步，要力爭在「十五五」期間，再管控一批高風險POPs，推進POPs控制工作邁上一個大台階。

相關國際機構代表高度評價大陸履約發展。GEF化學品和廢物重點領域協調員蘇克迪歐(Anil Sookdeo)表示，大陸履約工作凸出之處，不僅在開展履約行動規模，還在善於快速學習、確保取得進展、並將成果推廣的特質。

UNDP駐陸代表白雅婷(Beate Trankmann)表示，迄今為止，陸方在環保方面取得重大成就，這種長期以來形成的夥伴關係和堅定承諾，對於推進《斯德哥爾摩公約》及加強全球POPs知識交流發揮至關重要的作用。

UNIDO循環經濟和綠色工業司司長阿爾希拉利(Smail Al Hilali)表示，多年來大陸建立了強有力的監管體系，提高監測能力，促進了POPs消除和安全處置，在實現更清潔、更健康、更安全的未來取得顯著進展。這種對化學品安全、環境保護和可持續工業轉型的堅定不移的承諾，在全球鼓舞人心。

履行《斯德哥爾摩公約》工作協調組成員單位、大陸重點省分生態環境部門、相關國際組織及挪威、德國、瑞典、土耳其、烏拉圭、獅子山、突尼斯等政府環境部門，科研校院所、行業協會、重點企業120餘名代表與會。