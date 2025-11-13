國民黨立委林思銘、前立委李德維被媒體指控關說移民署，協助太子集團兩位大陸籍幹部劉學鋒、李丞丞入境台灣。林思銘今（13）天在質詢時直球對決，詢問移民署官員他是否曾關切、發函或召開協調會，移民署官員多次回答沒有，並強調中國大陸背景人士入台會有聯審的機制會議，一定是依法辦理。

立法院內政委員會今天邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。

林思銘質詢時指出，有媒體指控他跟李德維關說，當時移民署回應劉學鋒曾於2015年以「團體旅遊」事由來台，李丞丞曾於2017年及2018年以「旅居海外陸人來台觀光」事由來台，可是他當時是新竹縣議員，議員有可能用職權去關說移民署嗎？移民署副署長謝文忠表示，這個案子確實沒有。

林思銘也關切，移民署針對相關人士入台的審查程序。謝文忠說，若是具有中國大陸背景的人士，他們會有聯審的機制會議，並按照相關規定嚴格審查。

林思銘詢問，即使是立委有可能干涉或關說嗎？謝文忠指出，不管是民眾、民意代表，行政機關都會接受詢問，這是行政流程，但審查是行政機關跨機關審查，一定會依法辦理。

林思銘再問，他從2020年2月1日上任立委至今，他的辦公室有沒有針對任何一位太子集團成員入境台灣的申請案發過函文或召開協調會。謝文忠再次重申，沒有。最後，林思銘強調，他身為新竹縣民，清白絕對不容汙衊、被欺壓，感謝移民署還他清白，他也會持續打擊詐騙，保護民眾的生命財產安全。