大研生醫表示，公司不僅在線上通路表現亮眼，實體通路同樣締造佳績，旗下明星商品德國頂級魚油已在屈臣氏連續五年蟬聯銷售第一，線上及線下通路皆穩居領先地位，深獲消費者喜愛。

大研生醫2025(今)年前3季合併營收為新台幣12.38億元，年增51.38%，稅後淨利為新台幣2.13億元，年增躍增316.7%，每股盈餘(EPS)達3.44元，營收與獲利雙雙創下歷史新高。

秉持「給家人吃的保健品」核心理念，大研生醫已投入超過3,888萬元進行產品逐批檢驗，迄今擁有全球57項研發與配方專利，更連續5年榮獲食品界奧斯卡獎Monde Selection累計71面獎項，守護消費者的健康。

展望未來，大研生醫將持續深化日本與澳洲市場投資布局，推動新品研發與通路效益提升，強化在台灣市場的領導地位。也將同時積極推進「七大戰略引擎」計畫，涵蓋大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長等面向，期望透過整合研發、科技與品牌實力，邁向亞洲頂尖健康科技品牌的目標。