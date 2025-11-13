北高雄家扶中心長期扶助弱勢家庭，提供教育、生活及心理支持，陪伴孩子健康成長，截至今年9月，中心受扶助兒童達4289人，其中將表揚9位自強兒少楷模，肯定他們在家庭經濟困境或親職缺乏下，仍努力學習、發揮才藝與承擔家庭責任。

北高雄家扶中心表示，路竹區的拳擊少女蘇欣妤，因母親一句玩笑話「去當沙包」而加入拳擊社，立志「我要成為最厲害的沙包！」，憑著高度自律與堅毅，她入選青少年國手，亞洲青少年錦標賽奪銅、世界中學運摘銀，並蟬聯全中運金牌，升上高中後，她除了持續訓練，也擔任市民學苑助教、夜市打工貼補家用，用汗水在人生擂台上創造光與希望。

大寮區的林榆哲，母親因車禍行動不便，家計全靠繼父支撐，他自國中起加入舉重隊，克服辛苦訓練與長途通勤，今年在全國原住民族運動會奪金，平日默默協助家務、照顧弟弟，將獎金全數交給父母貼補家計，展現自強不息的精神。

其他受表揚的楷模包括柯文智（大寮區）、楊儀姍（那瑪夏區）、林鈺宸（鳳山區）、吳彥勳（鳳山區）、李汯祐（鳳山區）、吳詠禎（杉林區）、董倢余（燕巢區），他們在學業、才藝與家庭責任上各自奮鬥，呈現逆境中努力向上的生命力量。

北高雄家扶中心吳瑞華主任表示：「家扶的服務，是在愛與陪伴中激發孩子潛能，這些兒少楷模的故事告訴我們，逆境不是終點，而是蛻變與成長的起點。」呼籲大家都能成為孩子持續前行的力量。