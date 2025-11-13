基層刑警鬧人力荒，國民黨立委黃建賓今（13）天於內政委員會質詢時指出，警政署長張榮興今年4月時承諾，會在3個月內提出刑事加給調升方案，但至今超過半年卻沒有下文，要求警政署務必遵守承諾，在本月底前提出報告。警政署副署長李文章答詢時說，會配合辦理，並在11月底前提出相關報告。

立法院內政委員會今天邀請內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部就「普發現金一萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。黃建賓質詢時關注警力不足等議題，他指出，根據警政署統計，截至今年3月底，全國偵查佐預算缺額649人，缺額率高達近14％，對於基層打擊犯罪人力及我國治安的穩定，是非常嚴重的警訊。

黃建賓提到，張榮興4月時也承諾，會提出4大精進方案，並會在3個月內提出提升警勤人員刑事加給的研議方案，但已超過半年，現在仍沒看到相關方案，許多基層刑警抱怨，除了待遇與工作量不成比例，公文多、評比多也是造成刑警人力荒的主因，如果無法有效解決問題，會嚴重打擊刑警們的士氣，也造成新進員警不願意投入刑警行列，難以傳承刑事經驗，恐進一步影響我國治安。

黃建賓強調，守護基層軍警消權益，就是守護國家安全最重要的根基，行政院不願意依法編列軍人加薪預算，也不願意依法編列警消人員的退休金預算，對於提升現職人員權益部分，又遲遲沒有下文，警政署務必遵守承諾，在11月底前提出刑事加給方案；另外，關於先前爭取深夜危勞津貼必須納入值班、備勤人員，以及加班費餘數要能夠併計，也務必加速辦理。

李文章表示，有關提升刑事加給方案，目前正在研議中，會在11月底前提供相關進度報告；擴大深夜危勞津貼部分，已經通知各縣市警察局，彙整相關意見及概算所需經費，近日也會再召開會議，將在彙整所需預算後，提報內政部及行政院。