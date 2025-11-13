日籍旅客找回遺失的手機，對員警迅速處理的效率感謝不已。（警方提供）

44歲日籍旅客松錦，本（11）月2日晚間9時許在台北市搭乘計程車，不慎將手機遺落在後座。司機將手機送至萬華分局青年路派出所，警員憑藉手機殼內一張喜來登飯店房卡，迅速聯繫上松錦。松錦在短短時間內尋回手機，對台灣警方的效率與民眾的熱心感激涕零。

該名計程車司機當晚行經青年公園附近，發現乘客遺留的手機，因無法解鎖也等不到回撥電話，心想失主必定著急，遂將手機送交鄰近的青年路派出所報案，希望警方能協助找尋失主。

受理警員邱漢祥接獲報案後，檢視該支手機，發現手機已上鎖，也無失主親友撥打進來，一度無法反向聯繫。但邱員仔細檢查時，在手機殼夾層中發現一張喜來登飯店房卡，猶如神來一筆。

邱員見狀，立即致電飯店櫃檯，詢問是否有房客遺失手機。飯店人員經確認後，證實該手機確為日籍旅客松錦所有。松錦向飯店表示，他正因手機不翼而飛感到心急如焚，對於無法聯繫外界感到十分懊惱。

松錦接獲通知後，火速趕抵派出所，經確認無誤後領回手機。他緊握著手機，不斷向警方道謝，表示台灣警察的辦事效率令人驚艷，也對司機的拾金不昧印象深刻，大讚台灣是個友善且安全的國家。