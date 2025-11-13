此外財政部長片山皋月(Satsuki Katayama)在表達高市的觀點時表示，央行現在升息還為時過早，通膨尚未實質地觸及央行2%目標。點出了與央行不同之處。

財長周四在議會表示，政府希望央行能實行貨幣政策，使通膨永續地穩定在約2%，「但是我們還沒看到這種情形」，她補充說，日本不需要有通膨過高的擔憂。

該言論凸顯出，央行在推動升息時所面臨的政治障礙。此前央行行長曾說，最快在12月升息。

在同一場議會上，植田表示，由於國內消費具有韌性，加上就業市場緊縮，推高了工資，並且維持了工資和通膨上漲的溫和循環。

行長說，儘管不斷上漲的原材料成本正在推高食品價格，但經濟逐漸復甦，正導致其它商品和服務的價格上漲。

植田說，當我們關注到剔除暫時因素的核心通膨時，它正逐漸加速朝向2%的目標。行長接著說，這似乎顯示，在滿足升息條件上日本正在取得進展。

植田說，央行的目標是實現溫和的通膨，而該通膨是由工資成長，以及增加消費和資本支出帶來的經濟改善，兩者來驅動。

日本央行在去年結束了前行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)，以及安倍晉三推動的、長達十年的大規模經濟計畫。隨後央行兩次將短期利率上調至0.5%，從那時至今一直保持利率不變，並評估美國關稅的影響。

日本央行一直努力將利率保持在中性水準，(分析師認為在1%至1.5%之間)，但隨著安倍接班人、主張擴張性財政政策和貨幣政策的高市上任，央行的升息任務變得更加複雜。