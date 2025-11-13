大陸跳水好手全紅嬋人氣超旺，日前結束全運會跳水賽事，歸隊回到廣州訓練中心，12日晚間與隊友陳艾森、陳藝文等人直播與粉絲們互動，吸引超過900萬人觀看，全紅嬋也將43598.6元人民幣（約新台幣19萬）收益全數捐出，獲得好評。

綜合陸媒報導，全紅嬋在直播中分享近況，雖然此次的賽程都已經結束，但全紅嬋仍向粉絲推薦田徑、游泳及霹靂舞等項目。這也是全紅嬋成年後第一次跟師兄師姐們連線直播。

由於全紅嬋不知道怎麼關閉「打賞」功能，因此不斷有網友她送上鮮花、跑車和火箭等禮物，全紅嬋收到禮物後，將兌現的43598.6元全數捐給鄉村兒童基金會，並曬出捐款證明。許多網友大讚全紅嬋善舉，更感性表示，「全紅嬋幫助了曾經的自己。」協助同樣出身於鄉村的孩子。

全運會跳水比賽已在11日收官，全紅嬋隨隊拿下女子團體金牌，女子雙人10米台第5名，放棄參加女子單人10米台的比賽，廣東隊以6金1銀2銅的戰績，成為該項目獲得最多金牌的隊伍。

全紅嬋歷經發育挑戰，又背負身上大小傷勢，能在全運會復出參賽，已經符合預期，廣東隊教練何威儀此前在採訪中透露全紅嬋的傷情，「全紅嬋現在的脛骨、踝關節都是受傷的，大家看不出來，其實她的身上都是肌貼，她是很難很難的，每天都疼得不得了。」

全紅嬋是大陸史上最年輕的奧運三金得主，接下來仍將目標放在2026年亞運及2028年奧運，考驗全紅嬋的身體狀況與狀態調整的進度。