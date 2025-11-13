行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院會今討論通過修正《詐欺犯罪危害防制條例》，提高高額詐欺犯罪法定刑責，被害人財損金額達1億元者之法定刑責增至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。另增訂「禁奢條款」，明定詐欺犯罪行為人於犯罪後，在賠償詐騙被害人全部損害或付清與被害人調（和）解之全部金額前，如仍享受逾越一般人通常程度生活，將作為法院量刑輕重標準。

行政院長卓榮泰表示，「詐欺犯罪危害防制條例」在去年7月31日發布，因應最高法院的刑事裁定，對於「犯罪所得」的認定與立法意旨相悖，並盤點其他法令未完備之處，由林明昕政委邀集司法院及各部會推動修法工作，擴大高額財產犯罪處罰適用範疇及加重刑度，強化犯罪被害人損害填補，並將犯罪行為人豪奢行為作為科刑參考。

行政院會今天討論通過法務部擬具的《詐欺犯罪危害防制條例》第43條、第44條、第46條、第47條及第50條條文修正草案。法務部說明，本次修正將詐欺犯罪造成被害人財損金額由新台幣500萬元下修為達100萬元者，即應以第43條罪名論處；另增訂被害人財損達1,000萬元以上者之法定刑。

同時也提高財損金額達1億元者之法定刑至7年以上有期徒刑，得併科5億元以下罰金。

法務部指出，為加速填補被害人損害，促使已自首、自白之詐欺犯罪行為人與被害人達成調（和）解，此次修正詐防條例第46條、第47條，使自首及自白之詐欺犯罪行為人，必須在自首、首次自白之日起6個月內，支付與被害人達成調（和）解之全部金額，始能獲得法院裁量減免刑責之寬典。

本次修法也增訂「禁奢條款」，作為量刑參考標準，法務部說，明定詐欺犯罪行為人於犯罪後，未賠償被害人所受全部損害或支付與被害人達成調（和）解之全部金額前，如有生活逾越一般人通常程度之情形，將作為法院於量刑時應注意事項，並為科刑輕重之標準。

增訂的禁奢條款包括一、購買、租賃或使用逾越一般人通常生活程度之商品或服務；二、搭乘逾越一般人通常生活程度之交通工具。三、為逾越一般人通常生活程度之投資。四、進入逾越一般人通常生活程度之高消費場所消費。五、贈與或借貸他人逾越一般人通常生活程度之財物。六、每月生活費用逾越一般人通常生活之程度。

此外，金管會也建立四項機制，建立疑似詐欺被害人保護機制，被害人可能持續遭詐騙，若能及早關懷提醒，將有助於減少損失，故於本條例第7條增訂第2項，明定司法警察機關得於必要範圍內，將疑似詐欺被害人身分資料提供予金融機構及VASP，以利金融機構及VASP於執行業務時，對客戶加強關懷、勸導或通知司法警察機關到場。透過金融機構、VASP與警察機關合作，精準關懷潛在被害客戶，避免財產損失持續擴大。