員警趕抵現場後發現玻璃出現裂痕但未貫穿，地面並留有一顆鋼珠，研判可能是彈弓或空氣槍所致。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市美濃區今（13）日上午傳出車輛玻璃破裂事件，有媒體一度以「槍擊」報導，但警方到場勘查後發現，實際上只是遭小鋼珠擊中，並非槍枝射擊。

警方表示，一名男子上午報案稱，其停放於住家前的自小客車左後車窗出現裂痕，懷疑遭不明物體擊中，員警趕抵現場後發現玻璃出現裂痕但未貫穿，地面並留有一顆鋼珠，研判可能是彈弓或空氣槍所致。

警方已通報鑑識人員採證，並鎖定特定對象追查中，同時調閱周邊監視畫面，以釐清案情，警方也呼籲外界勿過度揣測，以免造成不必要的恐慌。