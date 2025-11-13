桃園市原民局全面升級「桃原商城」網站功能，協助在地原民商家打造特色品牌、拓展電商通路，並強化消費者互動體驗與平台黏著度。（桃市原民局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市原住民族行政局推動「桃園市原住民產業數位整合平台維運計畫」，聚焦優質店家、職人、特色景點、喜好行程、商品導購、門市促銷及貼心服務等特點，全面升級「桃原商城」網站功能，協助在地原民商家打造特色品牌、拓展電商通路，並強化消費者互動體驗與平台黏著度，協助原民產業升級，邁向數位化與品牌化。

桃原商城平台現有82家原民特色商家，並打造專屬吉祥物IP，化身為24小時AI貼身秘書，提供即時互動、功能導覽與行程協助，進一步升級使用者體驗與服務溫度。另導入VR360環景導覽與3D虛擬導覽員功能，讓使用者彷彿親身走入店家，可聆聽文化故事、瀏覽商品特色。網站同步推出「職人特區」，讓優秀原民職人不再只是幕後角色，而是被看見的原民明星。

此外，創新的「我的背包」功能，讓使用者能自由收藏喜愛店家與景點，整合規畫個人行程，從線上探索到實地走訪，打造一條龍的文化旅遊體驗；平台也整合第3方電商導購系統，讓消費者可一鍵購買原民好物，提升交易便利與平台效能。

原民局長Panay Mulu表示，桃原商城平台優化不只是技術升級，更是文化與產業的數位共創，期盼透過科技述說原民故事，讓數位能力成為地方永續的力量。現在凡加入桃原商城會員，能獲得原民店家隨機優惠券，包括滿額折扣、限時贈禮、折抵活動等，於實體門市出示即可兌換使用，實現「線上導流、線下轉單」的虛實整合智慧消費模式。