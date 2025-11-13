森崴能源母公司正崴(2392)與永崴投控(3712)亦將依持股24.87%及44.16%認列損失。正崴公司本業穩定運作不受影響，待正崴與永崴董事會審查通過後公布財報。

富崴能源資本額124.45億是森崴能源100%持股子公司，是台灣第一家專業的離岸風電統包工程公司(EPCI)、自組本土風電團隊，對於台灣離岸風電的長期自主發展至關重要。離岸風電二期工程在前期探勘、各種設備物料及海上施工，接連遭遇COVID-19、烏俄戰爭、全球大缺船、國產化政策等因素影響，各類情事變更影響鉅大。

公司強調，此統包工程合約金額565億元(含稅)，裝置容量300MW，工程進度已達94.68%，目前收到業主工程款398億元，因疫情及戰爭等綜合因素影響，今年10月先獲得主管機關第一階段核准93.5天工期展延；近年極端氣候變化，海事工程費用暴增，今年光第三季就有39%時間因惡劣海象無法出海施工，現階段也因東北季風海象惡劣無法施工，剩餘工程將於2026年度全部完成。

據全球領先市場情報的顧問公司Rystad Energy分析報告指出，台灣離岸風電專案的建置成本在2020至2025年顯著增加20%至40%，此數據資料基於該期間台灣主要風場之整體審查所得。富崴能源目前也積極與業主提出工程預算追加，雙方正在審核協商中，公司表示會全力維護股東之最大權益。

森崴能源長期佈局光、風、水、氣、大平台的多元發展戰略，除了今年取得「又德」海上風場700MW的開發權，近期也積極投入潔淨能源的小水力，本月在中部石岡壩560KW小水力電廠將併網發電，目前也在建設甲仙堰輸水隧道4.3MW小水力；海外投資布局也開始收成，越南裝置容量45MW水力電廠，近期也開始收益，年發電量也超出預期達到165,567MWh，有助提升整體獲利品質。