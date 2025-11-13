2026 Red Bull Dance Your Style 台灣大賽「玩大的」，將首度攜手嘻哈圈指標媒體「嘻哈龍虎門」，串聯其年度盛事「247 音樂日」，活動體驗將大大升級，觀眾僅需一張 NTD$600 門票，不僅能觀賞明年1月10日的台灣大賽，賽後更無縫接軌由《國語作業簿》主理人 DJ 賴皮 MR.SKIN 帶來的限定「247 前夜派對」，現場將帶來全新企劃《跳舞仔》。這股舞蹈能量也將直衝隔日的 247 音樂日，Red Bull Dance Your Style舞者將帶來獨家演出，共同打造連續兩日、跨足舞蹈與嘻哈節奏的街頭文化盛事。活動票券自 11 月 26 日起於 KKTIX 正式開賣。

誰贏？你說了算！Red Bull Dance Your Style以其獨特的「觀眾就是評審」賽制為特色，是一場沒有制式評分、全憑現場觀眾決定冠軍歸屬的全民派對，更打破舞風限制，無論是HIP HOP、LOCKING、WAACKING 或 DANCEHALL，所有風格的舞者都在同一個舞台上正面對決。DJ 將隨機播放跨越各種曲風的音樂，舞者必須在毫無準備下，以最強的即興實力、個人魅力與氣場征服全場，重新點燃最純粹的街頭派對靈魂！

今年活動將在18日於台大後台 Backstage Café 舉行的「校園預賽海選」正式起跑，緊接著12月7日登場的「台北預賽」更是關鍵前哨站，當天晉級的舞者將會在決賽和萬眾矚目的「外卡選手」同場競技。本次外卡選手陣容匯集了冠軍級戰力，包含以精湛 Waacking 實力奪下 2024 年台灣冠軍的 Bogie、2021 年台灣冠軍Chrissy，以及2024年的校園冠軍YOKO。此外，曾在 2022 年拿下台灣前二強佳績的 Dancehall 舞者 JACOB也名列其中。歷屆強者的回歸，預告了今年台灣決賽的戰況將是神仙打架。

光有技巧絕對不夠，如同剛奪下2025年世界總冠軍、荷蘭舞者Jaïra Joy的奪冠心法：「50%來自事前準備，50%來自當下感受」。上屆台灣冠軍的Bogie鮑大可 也表示：「Red Bull Dance Your Style 最困難也最有趣的地方，就是你永遠不知道 DJ 下一首歌會放什麼，你不能只專注在技巧，你必須在音樂響起的那一刻，用你的舞蹈和能量去說服現場觀眾。身為去年的冠軍，我非常期待再次站上這個舞台，今年的目標很明確，就是再次拿下冠軍，前進瑞士！」

2026 Red Bull Dance Your Style台灣大賽的最終冠軍，將代表台灣前往瑞士參加Red Bull Dance Your Style 世界決賽，與全球頂尖舞者一較高下。Red Bull Dance Your Style台灣決賽暨247前夜祭門票售價NTD$600，將自11月26日於KKTIX開賣，敬請密切鎖定Red Bull Taiwan及嘻哈龍虎門官方社群帳號。