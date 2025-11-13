戴姓男子在109、110年間在台南市參與經營應召站，媒介多名未成年少女與男客性交易，從中抽成牟利，被依媒介少年性交易罪判刑3年2月。其中1名少女不甘遭性剝削，造成她心理陰影及精神創傷訴請賠償，一審判戴男應賠24萬元，他上訴表示經濟能力不佳，希望減少及分期付款，台南高分院法官判賠10萬元，全案確定。

少女提告指出，戴姓、吳姓、陳姓男子等人109年間在台南市共同經營應召站，戴男擔任她的經紀人（俗稱雞頭），介紹她從事性交易，每次交易3、4000元不等，抽取800元佣金。她因遭戴、吳性剝削，心理留下陰影及精神創傷，對人無法建立信任感，對社會感到恐懼，融入社會及心理重建都感困難，直至111年1月才重新由輔導機構協助媒合工作，其間有1年1個月需接受輔導教育無法工作。

一審判戴男應賠償24萬元，他上訴指出，對刑事判決認定他涉犯性剝削，有共同意圖營利，使少年為有價之性交行為一事不再爭執；雖然少女不承認他與少女母親已付10萬元達成和解，他仍願再跟被害少女以10萬元和解；因他入監後經濟狀況不好，希望能分5期給付。少女的和解條件是10萬元一次付清。

二審法官認為，戴男對少女的侵害行為，足以影響少女的意思決定自由及貶抑她的人格尊嚴，少女主張已造成她心理陰影及精神創傷，自可採信，戴男不法侵害少女身體權與健康權，造成她精神痛苦，請求戴男賠償，即屬有據。

另戴男主張他與少女母親達成和解，已賠償10萬元，因他並未提出少女母親有合法代理權的文件，少女的索賠不受此部分拘束。而少女同意將賠償降至10萬元，為有理由，至於戴男請求分期付款，遭法官駁回，全案確定。