「2026 南山人壽台北國道馬拉松」將於 2026 年 3 月 8 日在國道高架道路上開跑，今日下午四點宣告正式開放報名。作為全台唯一封國道的馬拉松，賽事分為競速菁英馬拉松組、飆速半程馬拉松組及四人驅動組，共計 9,000 個名額，歡迎所有跑者踴躍報名參加，一同在國道上破風前行！

南山人壽已在 2025 成為台北國道馬拉松頂級合作夥伴，本屆擴大支持力度，正式冠名「2026 南山人壽台北國道馬拉松」。南山人壽作為永續健康領航者，近年來多次贊助路跑賽事，持續促進民眾健康，鼓勵民眾透過路跑的每一步，儲存自己的健康帳戶，並在日常生活中養成良好健康習慣，邁向更有能量的未來。

2026 年全新賽事組別「四人驅動組」，分為一般組(600隊)、健康企業組(150 組)，每組4 位選手，首名跑者需為女生，每人完成5公里後交棒，共同完成20公里，以團隊的力量在國道上迎風追上勝利。這是第一個在國道上的接力賽事，「四人驅動組」祭出高額獎金，第一名至第五名各別可以獲得新臺幣2萬至6千不等的獎金。歡迎跑者組隊參賽，大會相當樂意看到菁英選手之間的頂尖碰撞，打破馬拉松獨自奮鬥之印象，在國道上以團隊合作，展現趣味及熱血的運動精神！

往五股方向有「四人驅動組」，而往汐止方向則是競速賽事的戰場，包括「競速菁英馬拉松組」與「飆速半程馬拉松組」。其中，競速菁英馬拉松組不僅獲得 AIMS 國際賽道認證，更是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽的台灣站之一。限時 4 小時內完賽的嚴苛標準，總是吸引眾多國內外頂尖跑者共襄盛舉。南山人壽為鼓勵跑者勇於挑戰自我，加碼競速菁英馬拉松組的總獎金及錄取名額，獎金從原先的新台幣14萬元，新增至新台幣23萬4千元；頒發名額也從八名調升至十名，為的就是邀請跑者前來國道衝破自我極限！

大會以實際行動支持公益，捐款予弘道老人福利基金會響應其多元助老服務，幫助弘道因應超高齡社會來臨，持續從健康老化、優質照顧、經濟安全、自我實現、友善環境、人才育成六大面向，建構超過40項的服務因應長者所需，常年亦提供獨居、弱勢、失能長者們關懷訪視、居家服務、送物資、陪伴就醫、健康促進等服務，提供長者安心、精彩的老後生活。大會期盼透過這次賽事相挺公益、擴大影響力，攜手善盡企業社會責任。