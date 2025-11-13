一名8旬老母因年老病重，悶死她照顧超過半世紀的重殘兒，被判刑2年半，法官籲請總統特赦。對此，總統府今天表示，個案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，將視司法程序完成後再為後續。

台北市松山區一名8旬婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子和90歲老邁丈夫，2023年因確診新冠肺炎在房內自行隔離，想到自己年事已高，無力再照顧兒子，趁外籍看護盥洗的空檔進到兒子的房內將門反鎖並將其悶死。

考量劉婦犯罪情狀顯堪憫恕，且已難再犯殺人或傷害等其他案件，法官建請總統特赦。多名律師等跨界代表今天透過臉書喊話，希望賴清德總統聽到法官的聲音。

有關各界關注台北市一位高齡女性涉司法案件一事，總統府發言人郭雅慧表示，對於社會弱勢家庭面臨長期照護壓力所承受的沉重負擔，政府深切關注，也將持續強化長照支持網絡，避免類似的悲劇發生。

她說，惟個案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。亦即案件仍在審理中，並未定讞。待定讞後，再視程序處理。