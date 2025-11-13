為延續已故籃球教頭「小羊哥」林正明對台灣基層籃球的無私熱愛，由昔日愛徒李正豪教練、吳建龍教練號召，攜手林教練夫人劉靜明及兒子林庭謙，以及多位國手級得意門生與籃球界人士共同籌組的「林正明公益籃球協會」，已於今年5月正式成立。協會12日選在林教練執教生涯最具指標性的能仁家商，舉辦首場「大手拉小手籃球教育訓練活動」，正式啟動協會的傳承使命。

林正明公益籃球協會首場訓練意義非凡，由林教練兒子、中華男籃國手林庭謙，以及「台灣隊長」陳盈駿親自指導，並邀請台籃球星吳永盛、林彥廷擔任客座教練，將「小羊哥」重視球品與人品的精神，傳遞給基層球員，此次訓練對象涵蓋能仁家商及明仁國中籃球隊的青少年選手，能仁家商現任校長謝儀美、卸任校長洪志旻及必爾斯藍基股份有限公司運動行銷部資深經理何沐蒼也現身共襄盛舉。

協會理事長劉靜明感謝各界參與，提到：「今天是協會第一個活動，我個人覺得非常有意義，林教練一直在基層裡面做很多籃球教育的工作，20年來他培育出許多優秀的運動員和教練，希望透過協會聚集校友及業界好友，延續他的精神，讓這些運動員和教練成為青少年的目標。」

「林正明公益籃球協會」的宗旨是推廣籃球與體育教育，核心目標為協助基層青少年籃球教育發展，以及偏鄉體育發展。林庭謙表示，「父親過去深耕於基層籃球的發展，同時也持續努力幫助偏鄉的學生，希望能提供更多學習和教育的機會，透過籃球改善生活、照顧家人，進而回饋社會，一起幫助需要的人，我們想將這樣的初衷延續下去。」

能仁家商作為「大手拉小手籃球教育訓練活動」象徵性的首站，不僅由林庭謙親自操刀訓練課表，陳盈駿、吳永盛及林彥廷更現身以實戰經驗分享，提點選手們在訓練上的細節及臨場判斷。

訓練結束後，球星們也特別與學員們進行深度交流。陳盈駿與林庭謙共同強調，日常訓練中必須模擬實戰強度，這不僅能幫助技術提升，更能穩定比賽心態、進而提升信心，同時勉勵學弟們在場上場下都要保持正向積極思考。林彥廷則以自身經驗提醒學員，不要因為一時的傷病而困住自己，必須將目光放遠，並提早思考未來會遇到的困難，不能只依賴體能打球。

林教練過去的名言即是「打球是暫時的，但做人是一輩子。」陳盈駿提到：「小羊哥教會我們，打球是基礎，但做人才是關鍵。今天能回到這個充滿回憶的場地，和庭謙一起啟動協會的工作，感覺就是我們對教練最好的致敬。我們將努力讓教練對基層的關懷，變成一股持續的力量。」

林庭謙也說：「父親對籃球教育的堅持，是推動協會的最大動力。看到現場學弟們的眼神，讓我覺得父親的精神一直都在球場上，這份傳承不會中斷。我們希望協會能成為一個平台，實質幫助更多偏鄉與基層的籃球發展。」

林正明教練的精神沒有隨著他的離開而消逝，反而透過「林正明公益籃球協會」的成立與啟動，轉化為一股具體的行動與力量，由愛徒與家人攜手成立的協會，將持續為台灣基層及偏鄉籃球點燃希望。