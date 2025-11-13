凱基金控子公司中華開發資本自112年起，延續國家發展委員會「獎勵青年投入地方創生行動計畫」，以公私協力形式支持地方創生，三年來共發出新台幣一仟萬元獎勵金，並結合開發資本超過六十五年的投資經驗、產業網絡與凱基金控集團資源，從獎勵金、經營培力到市場連結，全方位陪伴地方團隊成長與轉型。

今年入選開發資本地方創生獎勵金的團隊共有十四組，包括土鍋飯糰好米工作室、賀紳有限公司、郡碩農創有限公司、乳禾食農創經營有限公司、迎蜂有限公司、樸植作工作室及黃記茶園等七個新團隊；另外還有七組團隊前兩屆入選而再次獲得獎勵金的土者土者女子工作室、天禾日有限公司、阪豚國際有限公司、破竹工作室、御鼎興柴燒醬業有限公司、貓兒干有限公司、霧鹿奇途工作室。

開發資本以「還沒完，一齊相挺。來陪伴，多走一哩」作為國發會獎勵青年投入地方創生行動計畫的延續方案，最重要的目的是在公部門資源的基礎上，引入企業思維與行動，提供多元型態的支持。今年開發資本首度在新團隊之外，邀請前兩年入選團隊回流提案，以精進計畫深化經營策略與模式，期待陪伴團隊再走一哩路，邁向永續經營。

開發資本總經理南怡君指出，開發資本以企業角色進入地方創生的場域，所能帶給團隊的除了獎勵金，更重要的是企業端的資源串連、專業建議及實際合作契機。因此，今年特別邀請和開發資本共同設立以民生消費及數位化供應鏈為投資主軸的「新越開發基金」的新光三越一起擔任評審，從消費市場龍頭與品牌通路的角度、以及卓越數位轉型的經驗，給予期待打入市場的地方創生產品具體回饋。評審團同時包括擅長環境教育的環境友善種子，以團隊與企業的橋梁角色，提供創生團隊實質的評價與建議。

國發會表示，除資金與培力資源外，亦持續串聯多元通路、企業ESG、人脈網絡，協助地方創生團隊持續拓展發展潛能，邁向更具地方韌性與永續的經營之路。因此，對於開發資本投入獎勵金及資源，抱持支持及樂觀其成的態度，並期待開發資本的拋磚引玉，能引領更多企業共襄盛舉，形成公私協力的良性循環，促進地方產業與文化的共榮共好。